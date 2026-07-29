O homem que sempre combateu sem nunca deixar de dialogar

A morte de Emanuel Jardim Fernandes, a 29 de Agosto de 2025, revelou um traço pouco comum da sua vida pública. Às homenagens do Partido Socialista juntaram-se testemunhos de antigos adversários políticos, independentes e cidadãos sem filiação partidária conhecida. Muitos recordaram debates intensos travados ao longo de décadas, mas quase todos fizeram questão de destacar a mesma característica: combatia com firmeza as ideias dos adversários, sem transformar a política numa guerra pessoal.

Numa Madeira marcada durante muitos anos por forte polarização política, esse reconhecimento foi significativo. Emanuel Jardim Fernandes esteve no centro de alguns dos confrontos mais duros da história da Autonomia. Contestou sucessivos governos regionais, enfrentou maiorias absolutas e suportou campanhas particularmente agressivas. Foi acusado, mais do que uma vez, de não defender suficientemente a Madeira e ouviu frequentemente a ideia de que representar a oposição equivaleria a estar contra a Região. Nunca alterou, porém, a forma de fazer política. Acreditava que a democracia precisava tanto de quem governava como de quem fiscalizava.

Essa convicção não nasceu da política. Vinha muito de trás.

As raízes

Emanuel Jardim Fernandes nasceu no Seixal, integrado numa família numerosa. Era o sexto de catorze irmãos, embora dois tenham morrido ainda crianças. Cresceu num ambiente exigente, onde disciplina e afecto coexistiam naturalmente. O pai, comerciante ligado ao vinho Madeira, possuía apenas a instrução primária; a mãe era profundamente religiosa. Ambos viam na educação o principal instrumento para melhorar a vida dos filhos.

O investimento foi extraordinário para a época. Um após outro, os filhos seguiram estudos no Funchal, apesar do esforço económico que isso representava. A educação era entendida como um património que ninguém poderia retirar.

A filha, Carla Jardim Fernandes, identifica precisamente aí a origem de muitos traços da personalidade do pai. Em casa ensinava-se o respeito pelos outros, o sentido de responsabilidade e a obrigação de ajudar quem mais precisava. A avó desempenhou um papel particularmente importante. Auxiliava discretamente famílias da freguesia sem esperar reconhecimento. A solidariedade era encarada como um dever, não como motivo de exibição.

Outro aspecto marcaria igualmente Emanuel Jardim Fernandes. Na família coexistiam sensibilidades políticas diferentes. Depois do 25 de Abril discutiam-se apaixonadamente os destinos do país e da Madeira, mas ninguém deixava de se sentar à mesma mesa. Desde cedo aprendeu que era possível discordar profundamente sem romper relações pessoais. Essa aprendizagem acompanhá-lo-ia durante toda a vida.

Fez a instrução primária no Seixal, prosseguiu estudos no Funchal e ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Curiosamente, revelava grande facilidade para a Matemática, mas escolheu o Direito. A filha acredita que essa decisão reflectia uma característica que o acompanhava desde criança: a tendência para defender quem considerava injustiçado.

Nem tudo lhe foi facilitado. Quando ficou apenas com uma disciplina por concluir, o pai manteve a regra aplicada aos restantes filhos: quem interrompesse o percurso normal dos estudos assumiria essa responsabilidade. Emanuel trabalhou durante um ano na Xerox antes de terminar a licenciatura. Era uma lição de autonomia que nunca esqueceria.

Lisboa e o despertar político

A passagem por Lisboa coincidiu com um período particularmente intenso da vida universitária portuguesa. As crises académicas, a contestação ao Estado Novo e o ambiente intelectual da década de sessenta aproximaram-no de uma geração que mais tarde assumiria papéis centrais na democracia portuguesa.

Conviveu com estudantes como Jorge Sampaio e Castro Caldas e participou activamente nos debates universitários. Recebeu convites de diferentes quadrantes políticos, incluindo do Partido Comunista Português, mas encontrou no socialismo democrático o espaço onde melhor conciliava liberdade, justiça social e pluralismo.

Regressou à Madeira depois do serviço militar e das primeiras experiências profissionais em Lisboa. Trabalhou na Empresa de Electricidade da Madeira e, posteriormente, na Empresa de Cervejas da Madeira. Poderia ter seguido uma carreira exclusivamente profissional. A Revolução de Abril alterou-lhe o rumo.

A democratização abriu um espaço político completamente novo. Na Madeira, a Autonomia estava ainda por construir e os partidos organizavam-se praticamente do zero. Emanuel Jardim Fernandes entendeu que a participação cívica deixava de ser apenas uma convicção pessoal para se transformar numa responsabilidade.

Aprender a fazer oposição

Com a consolidação do poder do PSD e da liderança de Alberto João Jardim, a oposição encontrou um terreno particularmente difícil. A narrativa dominante identificava frequentemente o Governo Regional com a própria Madeira. Criticar o executivo era, muitas vezes, apresentado como um ataque à Região.

Foi precisamente essa ideia que Emanuel Jardim Fernandes procurou combater durante décadas.

Para ele, defender a Madeira implicava também fiscalizar quem governava. A existência de oposição não enfraquecia a Autonomia; fortalecia-a, porque obrigava o poder a prestar contas e oferecia aos cidadãos alternativas políticas.

Essa posição teve custos elevados. Durante anos foi acusado de ser "traidor da Madeira", sobretudo quando exercia funções na Assembleia da República. As críticas atingiam igualmente a família. Carla Jardim Fernandes recorda o sofrimento provocado por essas acusações, mas sublinha que o pai recusava responder no mesmo tom. Preferia continuar o debate político sem alimentar conflitos pessoais.

Ao longo dos anos tornou-se praticamente o rosto da oposição socialista na Madeira. Enquanto Alberto João Jardim simbolizava o poder regional, Emanuel Jardim Fernandes passou a representar a alternativa democrática. Era um combate desigual, mas nunca pareceu incomodado por isso.

A sua intervenção distinguia-se pelo estudo dos dossiers e pela preparação dos debates. Não procurava vencer através da agressividade verbal. Preferia desmontar os argumentos do adversário com lógica e conhecimento. Podia endurecer o discurso quando o entendia necessário, mas evitava transformar o confronto político numa disputa pessoal.

Essa atitude explicava também a facilidade com que mantinha amizades para lá das fronteiras partidárias. Socialistas, sociais-democratas, democratas-cristãos e independentes conviviam regularmente em sua casa. O debate terminava na Assembleia; a amizade podia continuar à mesa.

Era uma forma de estar que muitos estranhavam numa época de forte crispação política, mas que correspondia exactamente à educação recebida no Seixal.

Mesmo nos momentos mais difíceis, incluindo conflitos internos no próprio Partido Socialista, recusou alimentar ressentimentos. Aceitou regressar à liderança regional quando entendeu que ainda podia ser útil, privilegiando sempre o interesse colectivo sobre as divergências pessoais.

Foi essa combinação entre firmeza nas convicções e disponibilidade para o diálogo que acabaria por marcar toda a sua carreira pública.

Um autonomista por convicção

A defesa da Autonomia foi o eixo central da vida política de Emanuel Jardim Fernandes. Mas entendia-a de forma diferente da narrativa dominante durante grande parte das primeiras décadas do regime autonómico. Nunca confundiu a defesa da Madeira com a defesa de um governo ou de um partido. Acreditava que a Região devia dispor do máximo de competências possível para decidir sobre os assuntos que melhor conhecia, mas defendia igualmente que a autonomia só ganhava legitimidade se fosse acompanhada por escrutínio democrático.

Essa visão tornou-se particularmente evidente quando exerceu funções no Parlamento Europeu.

Segundo Carla Jardim Fernandes, sempre que surgia um assunto importante para a Madeira, o primeiro contacto não era feito com dirigentes do Partido Socialista. Era estabelecido com o outro eurodeputado madeirense, Sérgio Marques, eleito pelo PSD. Apesar das profundas diferenças políticas, ambos representavam a mesma Região. Procuravam, antes de mais, construir uma posição comum em defesa dos interesses madeirenses. Só depois mobilizavam os respectivos grupos políticos.

Esse método revela bem a sua forma de entender a política. O problema vinha antes da cor partidária; o interesse colectivo precedia o interesse do partido. Quando era necessário, procurava apoios junto de deputados de outras famílias políticas, sobretudo representantes de pequenas regiões europeias que compreendessem melhor a realidade das regiões ultraperiféricas. Preferia construir consensos a transformar divergências em impasses.

Encontrou em Bruxelas um ambiente onde essa forma de actuar era valorizada. A negociação fazia parte do funcionamento normal das instituições europeias e permitia-lhe trabalhar da maneira que sempre considerara mais eficaz: ouvir, procurar pontos de contacto e, só depois, defender firmemente a posição que julgava correcta.

Nem por isso abandonou as suas convicções. Permaneceu fiel ao socialismo democrático durante toda a vida, sem alterações de rumo ou mudanças de partido. O pragmatismo nunca significou oportunismo. Significava apenas escolher o caminho que permitisse alcançar melhores resultados para a Madeira.

O homem por detrás do político

Apesar da intensa actividade pública, a família ocupava um lugar central na sua vida.

A casa dos Jardim Fernandes era um espaço de permanente convivência. Por ali passavam dirigentes nacionais do Partido Socialista, deputados europeus, visitantes estrangeiros e amigos de diferentes sensibilidades políticas. Não existia qualquer intenção de impressionar os convidados. Recebê-los fazia parte da forma como entendia as relações humanas e da hospitalidade que aprendera desde criança.

As filhas cresceram nesse ambiente. A política era uma presença constante, mas nunca absorvia completamente a vida familiar. Emanuel Jardim Fernandes trabalhava muitas vezes na sala de jantar, rodeado pela família, preferindo manter-se próximo dos seus em vez de se fechar num gabinete.

Como pai era exigente, mas atento. Acompanhava o percurso escolar das filhas, interessava-se pelos exames e procurava transmitir-lhes confiança. Uma frase repetia-se frequentemente: "Metade da resposta está em perceber bem a pergunta." Mais do que um conselho para os estudos, era uma forma de encarar os problemas. Antes de responder, era necessário compreendê-los.

Também encontrava tempo para os amigos e para o mar. A pesca submarina era uma das suas grandes paixões. Depois de dias passados em reuniões, campanhas ou debates parlamentares, procurava no silêncio do fundo do mar um equilíbrio que dificilmente encontrava noutro lugar. Era talvez o único espaço onde desapareciam os telefones, os discursos e as preocupações da vida política.

Nos últimos anos acompanhou com esperança a evolução política da Madeira. Continuava a acreditar na possibilidade de alternância democrática, mas aceitava serenamente os resultados eleitorais. Nunca culpava os eleitores pelas derrotas. Entendia que competia aos partidos convencer os cidadãos e não o contrário. Esse respeito pela decisão popular permaneceu inalterável até ao fim.

O legado

É tentador medir uma carreira política pelos cargos exercidos ou pelas eleições ganhas e perdidas. No caso de Emanuel Jardim Fernandes, essa avaliação seria insuficiente.

Foi deputado, dirigente partidário e eurodeputado, mas o seu principal contributo encontra-se na forma como encarou a oposição democrática. Durante décadas representou uma alternativa política num contexto particularmente difícil, defendendo que a fiscalização do poder fazia parte da própria construção da Autonomia.

Nem sempre venceu. Nem sempre convenceu. Conheceu derrotas eleitorais, conflitos internos e ataques pessoais. Ainda assim, nunca alterou os princípios que orientavam a sua intervenção pública.

A morte revelou precisamente esse legado. Muitos dos testemunhos que então surgiram não recordavam apenas o dirigente socialista. Falavam sobretudo do homem disponível para ouvir, aconselhar e ajudar; do adversário firme que não transformava divergências em inimizades; do político que preferia o diálogo ao insulto e que acreditava ser possível defender convicções sem perder o respeito pelos outros.

Essa talvez seja a marca mais duradoura do seu percurso.

A história da Autonomia costuma ser escrita a partir dos governos e das maiorias que a construíram. Emanuel Jardim Fernandes recorda que ela também foi moldada por quem permaneceu do lado da oposição, insistindo que uma democracia forte precisa de pluralismo, fiscalização e alternativas.

Combateu durante mais de quarenta anos. Fê-lo com persistência e sem abdicar das suas convicções. Mas nunca fez do combate um fim em si mesmo. O objectivo era outro: contribuir para uma Madeira mais democrática, mais justa e mais capaz de integrar opiniões diferentes.

Talvez por isso as homenagens que se seguiram à sua morte tenham ultrapassado as fronteiras partidárias. Para muitos, a memória mais forte não foi a do político que enfrentou sucessivas maiorias absolutas, mas a do homem que soube manter intacta uma qualidade cada vez mais rara na vida pública: a capacidade de discordar profundamente sem deixar de respeitar quem pensava de forma diferente.