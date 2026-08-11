Valentina Pestana e Diego Castro vencem 5ª Edição do Torneio de Ténis de Praia do Porto Santo

O V Torneio de Ténis de Praia do Porto Santo realizou-se esta terça-feira, na Praia do Cabeço, reunindo 15 duplas para mais uma edição dedicada à promoção e competição da modalidade na ilha dourada.

A prova arrancou com uma fase de grupos, com as 15 duplas distribuídas por cinco grupos de três. Para a fase final avançaram os vencedores de cada grupo, juntamente com as três melhores duplas classificadas no segundo lugar, formando assim um quadro final de oito duplas.

Depois de uma tarde de jogos, Valentina Pestana e Diego Castro chegaram ao encontro decisivo, onde defrontaram Zé Gouveia e Tiago Abreu. Valentina e Diego levaram a melhor na final e sagraram-se campeões da quinta edição do Torneio de Ténis de Praia do Porto Santo com um triunfo por 9-11, 10,7 e 10-8.

O evento começou ainda na segunda-feira, 10 de Agosto, com um período dedicado à experimentação da modalidade, com material disponibilizado para quem quisesse ter um primeiro contacto com o ténis de praia. Esta terça-feira ficou reservada à vertente competitiva, juntando atletas e praticantes num ambiente de convívio e competição junto ao mar.

A quinta edição voltou, assim, a proporcionar dois dias dedicados ao ténis de praia no Porto Santo, conjugando a divulgação da modalidade com uma competição social aberta a diferentes níveis de experiência.

Segundo nota enviada, a actividade da modalidade terá continuidade em breve, com a realização de mais etapas de ténis de praia na Madeira, fazendo parte do Circuito Social, dando seguimento ao circuito que a Associação de Ténis da Madeira tem vindo a dinamizar ao longo dos últimos meses.

Até ao final do ano, a ATMAD pretende ainda organizar o Campeonato Regional Absoluto de Ténis de Praia, reforçando a aposta no crescimento e consolidação da modalidade na Região Autónoma da Madeira.