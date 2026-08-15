Novo bispo auxiliar de Caracas quer portugueses solidários com compatriotas afectados

O novo bispo auxiliar de Caracas, o luso-venezuelano José Dionísio Gomes Gouveia, pediu hoje mais solidariedade dos portugueses para com os compatriotas afetados pelos sismos que atingiram a Venezuela em 24 de junho.

"A solidariedade é para com o nosso povo que está a sofrer muito. Temos também muitos portugueses aqui afetados, mesmo aqueles que trabalham [...]. A solidariedade é ajudar a todos e os portugueses que trabalham também têm de ajudar", disse.

José Dionísio Gomes Gouveia falava à agência Lusa em Altamira (leste da capital venezuelana, Caracas), na Igreja São João Bosco, à margem da cerimónia em que foi hoje consagrado bispo auxiliar de Caracas.

"É uma alegria ter sido chamado pelo Papa Leão para esta missão episcopal que é muito maior, de maior responsabilidade, para dirigir e direcionar ações em favor da Arquidiocese de Caracas, em conjunto com o arcebispo de Caracas", explicou à Lusa.

O novo bispo auxiliar de Caracas recordou o percurso dos seus pais, desde a Madeira, salientando que tem vivido uma experiência "muito boa".

"Os meus pais vieram da Madeira para a Venezuela em busca de um futuro melhor para seus filhos e tem sido uma experiência muito boa integrar-nos nesta cultura venezuelana, sem perder a nossa cultura portuguesa e as nossas tradições", salientou.

O novo bispo auxiliar disse ainda que "na Venezuela a devoção a nossa Senhora de Fátima é muito forte", salientando que as festas têm ajudado na propagação "desta devoção que já chega praticamente a todas as paróquias da Venezuela".

"Em todas elas há pelo menos um português, uma família, que fomenta e faz festa em honra de Nossa Senhora", disse.

José Dionísio Gomes Gouveia referiu também que há "mais de 30 sacerdotes de origem portuguesa que estão a prestar serviço" na Venezuela e prometeu que agora irá trabalhar para ajudar o arcebispo de Caracas e acompanhar o clero, "para fazerem melhor o seu trabalho, para sentirem a companhia, solidariedade e ajuda" dos portugueses.

O novo bispo auxiliar agradeceu igualmente a presença do bispo do Funchal, Nuno Brás da Silva, que está a visitar a Venezuela.

"Gostava de expressar a alegria de ser lusodescendente e de que o bispo de Funchal tenha vindo acompanhar esta ordenação, que tenha também vindo visitar as zonas afetadas [pelo sismo], visitar as pessoas afetadas, especialmente os luso-venezuelanos, para dar-lhes umas palavras de ânimo", disse.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 6.301 mortos e 73.356 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.