Madalena Fernandes termina entre as quatro melhores em Sarajevo

A tenista madeirense Madalena Fernandes terminou entre as quatro melhores do Open RCT Barcelona 1899 Sarajevo 2026, disputado na Bósnia e Herzegovina, ao alcançar as meias-finais da prova de Categoria 1 do circuito Tennis Europe.

Segundo a Associação de Ténis da Madeira, Madalena Fernandes procurava garantir a terceira presença numa final do circuito internacional, mas acabou derrotada pela sérvia Zana Peric, sétima cabeça de série, por 6-3 e 6-2.

Peric viria a conquistar o torneio, batendo na final a búlgara Raya Markova, também por 6-3 e 6-2.

A presença nas meias-finais representa mais um resultado de destaque para a jovem tenista madeirense no circuito internacional e mantém em aberto a possibilidade de alcançar um lugar nos Masters de Monte Carlo do escalão Sub-16.

A prestação em Sarajevo reforça, assim, a posição de Madalena Fernandes na luta por um dos lugares na competição que reúne as melhores tenistas do escalão no circuito Tennis Europe.