Santa Clara quer fazer do seu estádio uma "fortaleza"

O treinador Petit defendeu hoje que o Santa Clara tem de fazer do seu estádio uma "fortaleza" durante a época e realçou a importância de "começar bem" a I Liga de futebol com uma vitória ao Nacional.

"Temos uma identidade própria, mas sabemos que o futebol vive de resultados. O resultado mais importante são os três prontos e iniciar bem o campeonato. [Queremos] conseguir amealhar o máximo de pontos em nossa casa. A nossa casa tem de ser uma fortaleza. Tem de nos dar vida juntamente com os nossos adeptos", afirmou.

O treinador falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Nacional a contar para a primeira jornada do campeonato.

Petit destacou que a equipa tem uma "base da época passada", apesar da perda de quatro jogadores habitualmente titulares (Gabriel Batista, Gabriel Silva, Serginho e Klismahn), que foi reforçada com jogadores que garantem "qualidade" e "sangue novo".

"O foco está mais naquilo que podemos fazer. Temos uma identidade e uma base da época passada com os jogadores que chegaram agora. Iniciar bem o campeonato é fundamental", reforçou.

O técnico realçou a importância de começar a temporada com um triunfo ao lembrar que a "confiança" dos jogadores "vem com as vitórias".

Petit alertou, contudo, para a qualidade da formação comandada por João Gião, uma equipa que "mudou de treinador e de ideia de jogo", apelando aos adeptos açorianos para comparecerem no estádio.

"[Quero] iniciar a nova época a fazer com um apelo aos nosso adeptos para que possam comparecer. O campeonato vai ser longo e o apoio deles vai ser fundamental, sobretudo em nossa casa".

Sobre o mercado de transferências, o timoneiro do Santa Clara defendeu que os "treinadores têm de estar preparados" para a entrada e saída de jogadores.

"O mais importante são os jogadores que estão cá neste momento e que são jogadores do Santa Clara. Têm de dar o máximo. Depois, o que pode acontecer, não sei. Sei é que têm de dar o máximo e honrar a camisola que vestem".

O Santa Clara vai receber o Nacional na segunda-feira às 19:15 locais (20:15 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Hélder Carvalho, para o jogo que encerra a primeira jornada da Liga.