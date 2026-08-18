'O Retornado' vence a 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas

A autarquia de Câmara de Lobos anuncia os vencedores da 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas, após a conclusão do processo de avaliação das 76 obras submetidas a concurso, o maior número de participações desde a criação desta iniciativa cultural.

Reunido no passado dia 7 de Agosto, o júri, constituído por António Cruz, Nuno Barros e Carlos Barradas, deliberou atribuir o 1.º prémio ao conto 'O Retornado', da autoria de Jorge Mendonça, residente em São Pedro do Estoril.

A obra, segundo o jurado, distinguiu-se pelo seu carácter "envolvente e pela forma criativa e imaginativa como explora o acto de contar uma história através de uma narrativa temporalmente invertida. O júri destacou ainda o interessante paralelismo com a obra 'O Estranho Caso de Benjamin Button', recriada e adaptada a uma realidade de matriz regional", explica um comunicado enviado.

Já o 2.º prémio foi atribuído ao conto 'A Biblioteca dos Bêbados', de Joana Neves, natural de Coimbra. De acordo com o júri, a obra evidencia-se pela "leveza da escrita, pelo sentido de humor e por uma imaginação particularmente original, qualidades que conferem ao texto um registo literário distinto."

O 3.º prémio distinguiu 'A Garrafa de 1895', de Sebastião Alves, natural de Lisboa. O conto sobressai pela "simplicidade da sua construção narrativa, desenvolvendo, a partir de uma garrafa de vinho Madeira, um conjunto de peripécias que conduzem o leitor a um desfecho inesperado."

Na apreciação das candidaturas, o júri teve em consideração os critérios definidos no regulamento do Prémio, nomeadamente o enquadramento temático, que determina a inclusão, directa ou indirecta, de uma referência às vinhas e/ou ao vinho Madeira, a qualidade literária, a organização das ideias, a coerência e coesão do texto, bem como a criatividade e a inovação. A obrigatoriedade destes elementos procurou valorizar uma das principais marcas identitárias da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e do concelho.

A 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas fica igualmente assinalada pelo expressivo crescimento da participação. Com 76 candidaturas, o concurso estabeleceu um novo recorde, superando de forma significativa o anterior máximo de 40 obras, registado na edição de 2025. Para o júri, esta evolução constitui um sinal inequívoco da consolidação do Prémio e do reconhecimento crescente que a iniciativa tem vindo a alcançar junto de autores de diferentes pontos do país.

Os vencedores receberão prémios pecuniários no valor de 2.000 euros para o 1.º lugar, 750 euros para o 2.º lugar e 500 euros para o 3.º lugar. Está igualmente prevista a publicação, em edição própria, dos contos distinguidos, contribuindo para a divulgação das obras premiadas e para a promoção da criação literária em língua portuguesa.

O vereador com o pelouro da Cultura, Ambiente e Modernização Administrativa, Nuno Neves, felicita, em comunicado, os autores distinguidos e agradece a todos os participantes o interesse demonstrado nesta 6.ª edição do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas. O autarca considera que a elevada qualidade e diversidade das obras apresentadas reforçam o prestígio desta iniciativa cultural e o seu contributo para a valorização da literatura, da língua portuguesa e do património identitário associado ao vinho Madeira.