ADN apresenta esta quarta-feira uma nova equipa de coordenação do partido na Madeira

O partido ADN vai apresentar esta quarta-feira, 19 de Agosto, às 11h45, a sua nova equipa de coordenação na Região Autónoma da Madeira. A conferência de imprensa terá lugar no Boutique Hotel Castanheiro, no Funchal.

A nova estrutura regional integra figuras com experiência parlamentar e autárquica na Região, destacando-se uma ex-deputada à Assembleia Legislativa da Madeira e um ex-deputado municipal, nomes, contudo, que o partido não avançou no comunicado enviado à imprensa e assinado pelo responsável Miguel Pita.

A apresentação contará com a presença do presidente do ADN, Bruno Fialho, que se desloca ao Arquipélago para oficializar a equipa. Em declarações, o líder partidário sublinha que a adesão destes novos quadros reforça o ADN como uma "alternativa real", sólida e de ruptura fora do sistema político tradicional.

De acordo com a estrutura local, este passo consolida o crescimento do partido e a sua afirmação no panorama político madeirense.