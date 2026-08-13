Nova Direita apresenta queixa-crime por alegadas descargas na zona das Gavinas

A Nova Direita Madeira anunciou ter apresentado uma queixa-crime junto das autoridades, pedindo a abertura de uma investigação a alegadas descargas ilegais de águas residuais na zona da praia das Gavinas, no Funchal.

Segundo o documento remetido esta manhã às redacções, a participação menciona a Câmara Municipal do Funchal, a Frente MarFunchal, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e unidades hoteleiras localizadas na encosta em frente à praia das Gavinas, considerando a Nova Direita que a eventual responsabilidade destas entidades deverá ser apurada através de um “rigoroso e independente inquérito”.

A estrutura regional sustenta que existe “há mais de uma década, uma descarga ilegal de águas residuais que descem pela colina num pequeno veio/ribeiro que desagua na praia do Gavinas”. De acordo com a denúncia, essas águas seguem frequentemente ao longo da costa em direcção ao Lido Velho e, por vezes, até à zona do Forte de São Tiago.

O documento, assinado por Pedro Marques de Sousa, secretário-geral da coordenação regional da Nova Direita, refere que a força política dispõe de testemunhas que pretende apresentar às autoridades. É ainda alegado que existem informações segundo as quais “uma subestação local tem instruções para, sabendo que o depósito excederá a capacidade instalada, não chamar os camiões cisterna!”.

A Nova Direita considera que a situação denunciada “põe em causa a saúde de madeirenses e turistas” e compromete qualquer tentativa de atribuição de bandeira azul às praias urbanas do Funchal.

Na participação, é solicitado às autoridades competentes que seja aberto um processo de investigação para apurar os factos denunciados. Pedro Marques de Sousa acrescenta que o partido admite avançar com um pedido de indemnização civil caso venha a existir acusação no âmbito do processo.

“A Madeira não pode continuar a ser a Sicília Mafiosa do Atlântico. Esta pouca vergonha tem que acabar de uma vez por todas”, afirma ainda o dirigente na participação divulgada pela Nova Direita.

Até ao momento, não são conhecidas reacções das entidades mencionadas na denúncia às alegações formuladas pela força política.