Concorrência notificada da compra da Alcotrans e FJRL pelo Grupo Sousa

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada em 10 de agosto da aquisição, pelo Grupo Sousa, das empresas Alcotrans e FJRL, ambas com atividade no setor dos serviços de transporte e logística, informou hoje o regulador.

"A operação de concentração consiste na aquisição de controlo exclusivo, pelo Grupo Sousa Investimentos, SGPS, Lda. ('GS'), como operação unitária, sobre (i) a Alcotrans -- Agentes Transitários Lda. ('Alcotrans'), e (ii) a FJRL -- Logística de Transportes, S.A. ('FJRL')", lê-se na informação divulgada.

A GS é uma empresa 'holding' do Grupo Sousa, grupo marítimo-portuário, de logística e energia com sede na Região Autónoma da Madeira.

O grupo detém empresas armadoras, empresas de operação portuária e de camionagem, agentes de navegação, transitários, logística e armazéns, estando ainda presente nos setores da logística de gás natural, da produção de energia e do turismo.

A Alcotrans é uma empresa de agência transitária, que presta serviços de transporte de mercadorias por via marítima, terrestre (incluindo serviço diário com Espanha e regular com outros países europeus) e aérea (Madeira e Açores).

Já a FJRL é uma sociedade ativa na prestação de serviços de agente transitário, com atividade estreitamente relacionada com a da Alcotrans.

A FJRL é proprietária de um imóvel que arrenda à Alcotrans para o desenvolvimento da sua atividade.

Quaisquer observações sobre a operação devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis.