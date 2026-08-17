Homem sofre acidente de trabalho no Funchal

Um homem, de 41 anos, sofreu um acidente de trabalho, na Rua da Casa Branca, no Funchal, esta tarde.

Segundo foi possível apurar, um painel de madeira caiu em cima de um dos membros inferiores da vítima. Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal que, após assistência pré-hospital, transportaram o homem para o hospital.