Acidente provoca congestionamento na Via Rápida
Um acidente está a provocar fortes condicionamentos no trânsito na Via Rápida (VR1), no sentido Machico–Ribeira Brava, com uma fila de cerca de 4,2 quilómetros entre o Nó da Pestana Júnior e a Boa Nova.
De acordo com a informação oficial de trânsito, o congestionamento registava-se ao final da tarde desta segunda-feira, entre os quilómetros 19 e 14,8 da VR1, no sublanço Pestana Júnior–Boa Nova.
A ocorrência foi sinalizada pelas 18h32, na zona do Jardim Botânico. Não há, para já, informação confirmada sobre feridos.
A extensão da fila estava a condicionar a circulação no sentido Oeste, recomendando-se aos automobilistas atenção redobrada na aproximação à zona afectada.
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