Dois feridos em acidente na Via Rápida na zona da Quinta Grande

Um acidente, esta tarde, na Via Rápida, entre o Campanário e a Quinta Grande, no sentido Ribeira Brava-Funchal, provocou dois feridos, um deles uma criança. Desconhece-se, para já, a gravidade dos ferimentos.

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, o acidente que ocorreu pelas 19h30 e envolveu duas viaturas fez mobilizar para o local 19 operacionais e oito viaturas, entre as quais ambulâncias e viaturas de desencarceramento. Estiveram envolvidos no socorro às vítimas três corporações de bombeiros, nomeadamente Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Voluntários Madeirenses e Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Envolvidos estiveram, também, a Polícia de Segurança Pública (PSP), bem como os elementos da concessionária da via.