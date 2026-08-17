Quase todo o interior Norte e Centro em perigo máximo

Quase todo o interior Norte e Centro do país está hoje em perigo máximo de incêndio, num dia em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros, trovoada e uma pequena subida da temperatura.

Em perigo muito elevado o IPMA colocou cerca de uma centena de concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

O IPMA colocou ainda em perigo elevado mais de 30 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Braga.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Para hoje o IPMA prevê um dia com possibilidade de aguaceiros, trovoada e queda de granizo ocasional, além de uma pequena subida da temperatura, num dia em que todo o território de Portugal continental está sob aviso amarelo (o menos grave) por causa do calor.

Coimbra será a cidade mais quente, com 40 graus, Lisboa vai chegar aos 37 e o Porto aos 32.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 17 graus (Leiria) e os 27 graus (Portalegre).