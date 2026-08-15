Regata Porto Santo Line chega à 'Ilha Dourada' com classificação em aberto

A primeira etapa da VIII Regata Porto Santo Line, entre Santa Cruz e o Porto Santo, ficou concluída esta madrugada, com 12 embarcações a cumprirem a travessia iniciada ontem, pelas 19 horas.

A prova de vela de cruzeiro, organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira, ficou marcada pelo desafio táctico e pelas condições de vento, com a frota a chegar ao Porto Santo durante a madrugada.

No ORC Absoluto, o primeiro lugar foi para o ‘Timeriesci’, de José Guilherme, do Clube Naval do Funchal, seguido pelo ‘Guanche’, de Fidélio Gomes, e pelo ‘Supernova’, de Jorge Neves, ambos do Clube Naval do Funchal. O quarto posto foi ocupado pelo ‘Prodigal daughter’, de Pedro Galvão.

Na Classe de Promoção, o ‘Faraway’, de Lourenço Cardoso, foi o primeiro classificado, à frente do ‘Vadio’, de Hoo-Yu Man, do ‘Logosevê’, de Rui Jorge Fernandes, e do ‘Bravado’, de Nelson Silva.

Em ORC C, o ‘Guanche’ lidera, seguido do ‘Prodigal Daughter’.

A competição prossegue no domingo, dia 16, com a segunda etapa, entre o Porto Santo e a Madeira. A largada está prevista para as 12h00, na Baía do Porto Santo, numa etapa que será decisiva para a classificação final.

A regata é realizada com o apoio da Porto Santo Line, da Marina Porto Santo, que assegura o estacionamento das embarcações durante a permanência da frota na ilha, do Clube Naval do Porto Santo e da Brisa Maracujá.