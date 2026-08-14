Doente transportado do Porto Santo para a Madeira

Um doente a necessitar de cuidados médicos foi transportado, esta sexta-feira, do Porto Santo para a Madeira pela Força Aérea Portuguesa.

Para a missão, realizada há instantes, foi empenhado o helicóptero EH101 - Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas'.

Do aeroporto da Madeira para o hospital, o transporte foi assegurado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.