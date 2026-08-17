'Supernova' venceu a VIII Regata Porto Santo Line

O 'Supernova', de Jorge Neves, do Clube Naval do Funchal, venceu a classificação geral ORC da VIII Regata Porto Santo Line, que terminou ontem depois de duas etapas entre a Madeira e o Porto Santo.

A segunda etapa, entre o Porto Santo e a Madeira, teve largada às 12h05, na Baía do Porto Santo, deixando em aberto a classificação após a primeira travessia. A decisão dos vencedores ficou, assim, reservada para a derradeira ligação entre as duas ilhas.

No final das duas etapas, o 'Supernova' confirmou o primeiro lugar da geral ORC. O 'Guanche', de Fidélio Gomes, também do Clube Naval do Funchal, terminou na segunda posição e venceu a Classe ORC C. O 'Prodigal Daughter', de Pedro Galvão, completou o pódio da geral e foi segundo na ORC C.

A classificação geral ORC ficou ordenada da seguinte forma:

1.º 'Supernova', Jorge Neves, CNF

2.º 'Guanche', Fidélio Gomes, CNF

3.º 'Prodigal Daughter', Pedro Galvão, CNF

4.º 'Timeriesci', José Guilherme, CNC

5.º 'Wanderlust', Paulo Camacho, ANM

Na Classe Promoção, o triunfo pertenceu ao 'Faraway', de Mircea Angrel, do CAVMA. O 'Logosevê', de Rui Jorge Fernandes, ficou em segundo, enquanto o 'Vadio IV', de Hoo-Yu Man, do Clube Naval do Funchal, terminou em terceiro. O 'Bravado', de Nelson Silva, também do CNF, foi quarto.

As embarcações 'Gordinha', 'Téjá' e 'Naval Experience' não concluíram a prova.

A VIII Regata Porto Santo Line foi organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira, em parceria com a Porto Santo Line e a Marina Porto Santo, com o apoio do Clube Naval do Porto Santo e da Brisa Maracujá.

A Marina Porto Santo assegurou o estacionamento das embarcações participantes durante a permanência no Porto Santo entre as duas etapas, enquanto a Porto Santo Line apoiou a realização da ligação marítima entre as ilhas.

A edição de 2026 voltou a colocar as tripulações perante duas travessias em que a estratégia, as condições de navegação e o trabalho de equipa foram determinantes para a classificação final.