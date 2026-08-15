Carvalhal destaca "capacidade de trabalho e de sacrifício" do Famalicão

O treinador Carlos Carvalhal destacou hoje a capacidade de trabalho e sacrifício do Famalicão, que recebe no domingo o Marítimo, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Seguramente, é das equipas que treinámos - e já treinámos equipas de grande nível - com maior capacidade de trabalho, de sacrifício, de entreajuda e sentido coletivo. É uma equipa muito coesa, solidária, agressiva e também com qualidade. Temos uma equipa, na verdadeira aceção da palavra, que tem tendência, em termos qualitativos, para melhorar o seu jogo", afirmou, em conferência de imprensa.

Depois do empate 1-1 no terreno do Estoril Praia, na primeira jornada, o Famalicão procura o primeiro triunfo no campeonato diante de um Marítimo que regressou esta época ao principal escalão e se estreou com uma vitória por 1-0 sobre o Casa Pia.

"Sabemos que vamos encontrar um Marítimo motivado, que vem de uma subida de divisão, o que traz sempre algum alento, principalmente nos primeiros jogos. Ganhou o primeiro jogo, é uma equipa bem orientada e tem bons jogadores", analisou Carvalhal, na antevisão à partida com os insulares, salientando: "Tem pontos fortes e, como todas as equipas, algumas vulnerabilidades que vamos tentar aproveitar ao máximo".

Contudo, o técnico destacou que o Famalicão é "forte a jogar em casa" e pretende conservar essa característica com o apoio dos adeptos, de forma a "criar muitas dificuldades ao Marítimo" para "chegar ao fim com os três pontos".

Carvalhal reconheceu que os minhotos recuaram no campo no decorrer do encontro no Estoril, devido ao desgaste e à tentativa de alguns jogadores protegerem o resultado, mas garantiu que os comportamentos posicionais foram corrigidos durante a semana.

"Os erros aconteceram e têm de ser retificados. Amanhã [domingo], vamos seguramente cometer outros erros que teremos de corrigir. Vai ser assim até ao final da época, porque isto é um processo de evolução", explicou.

O treinador apelou ainda à presença dos adeptos no primeiro encontro caseiro da temporada e elogiou a ligação entre o clube e a comunidade, depois de o Famalicão ter disponibilizado a sua rouparia aos Bombeiros Voluntários locais.

"Desde que cheguei aqui, a palavra que mais ouvi foi família. É importante haver uma família entre os adeptos e a equipa e, por isso, deixo um apelo para que apoiem fortemente, porque vamos precisar deles", concluiu.

O Famalicão, na 13.ª posição, com um ponto, recebe no domingo o Marítimo, terceiro, com três, às 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira, da AF Lisboa.