FC Porto vence em Rio Ave com golos em momento chave

O FC Porto venceu hoje o Rio Ave, por 2-0, em jogo da segunda jornada da I liga portuguesa de futebol, em que os 'dragões' marcaram cedo, passaram por alguns 'calafrios', mas selaram o triunfo na parte final.

O defesa central Nehuén Pérez inaugurou o marcador aos 11 minutos e apesar do Rio Ave ter crescido e reagido, sobretudo primeira parte, os 'azuis a brancos' chegaram ao golo da tranquilidade já aos 82 minutos, por Borja Sainz, trunfo dos portistas vindo do banco.

Com este resultado, o FC Porto amealhou o segundo triunfo consecutivo nesta edição do campeonato, que lhe dá, à condição, a liderança isolada, com seis pontos. Já o Rio Ave, encaixou o segundo desaire consecutivo, e continua sem pontuar, agora no último lugar.

Os vila-condenses até entraram sem complexos perante o campeão nacional, procurando instalar-se no meio-campo contrário e condicionando inicialmente a construção portista, embora sem conseguir transformar a maior presença ofensiva em situações claras de finalização.

Do outro lado, depois de Gabri Veiga ter desperdiçado uma primeira oportunidade, o FC Porto encontrou aos 11 minutos a eficácia que faltava ao adversário, com o médio espanhol a cobrar um canto e Nehuén Pérez a aproveitar uma saída pouco conseguida de Van der Gouw para cabecear para o 0-1.

A vantagem deu maior controlo aos 'dragões', que passaram a circular a bola com mais segurança, embora os vila-condenses tenham recuperado progressivamente a iniciativa e procurado a baliza sobretudo através de remates exteriores, até Blesa criar maior perigo, aos 30 minutos, com um remate à malha lateral.

Pouco depois, Kiwior ainda colocou a bola na baliza do Rio Ave, na sequência de outra bola parada, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Deniz Gül, antes de os anfitriões terminarem a primeira parte em crescimento e criarem as suas melhores oportunidades.

Diogo Bezerra aproveitou primeiro um atraso deficiente de Pablo Rosario, mas desviou ao lado pressionado por Diogo Costa, que seria decisivo já perto do intervalo, ao negar o empate a Tamble Monteiro num cabeceamento colocado após cruzamento de Liavas.

O FC Porto regressou do descanso mais ameaçador e William Gomes obrigou Van der Gouw a uma defesa exigente logo aos 49 minutos, enquanto Deniz Gül ficou ainda mais perto do segundo, aos 58, ao cabecear ao poste após cruzamento de Pepê.

Entre esses dois lances, Petrasso respondeu num canto do Rio Ave, mas cabeceou ao lado, numa fase em que os vila-condenses ainda procuravam discutir o resultado, embora encontrassem dificuldades para ultrapassar a organização defensiva portista.

Sotiris Silaidopoulos lançou Spikic e o croata conseguiu criar algum desequilíbrio, mas o FC Porto foi controlando as aproximações adversárias e ganhou novo fôlego com as entradas de Borja Sainz e Hwang In-Beom, aos 66 minutos.

A equipa de Francesco Farioli passou então a encontrar mais espaço perante um Rio Ave obrigado a arriscar, com Van der Gouw a evitar o golo de Borja Sainz aos 78 minutos, mas o espanhol não desperdiçou nova oportunidade quatro minutos depois.

Uma progressão de Alberto Costa pelo corredor central terminou em Hwang In-Beom, que encontrou Borja Sainz livre na área, com o extremo a rematar cruzado para o 0-2 e a confirmar o triunfo portista.

Até ao final, o Rio Ave ainda tentou reduzir, mas sem conseguir alterar um resultado que premiou a maior eficácia do FC Porto, sobretudo nos momentos em que os vila-condenses conseguiram equilibrar a partida.