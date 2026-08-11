'La Gala de los 90’s' leva nostalgia e música latina ao Casino da Madeira

A música e as memórias dos anos 90 vão estar em destaque no próximo sábado, 22 de Agosto, na Sala Bahia do Casino da Madeira, com a realização de 'La Gala de los 90’s'. O espectáculo assinala também o primeiro aniversário do projecto Mis Locos 90s e reúne artistas ligados à música tropical e latina.

Entre os principais nomes do cartaz está Miguel Moly, uma das figuras de referência do tecnomerengue venezuelano. Natural de Caracas, o artista iniciou a carreira profissional na década de 1980 e ganhou particular projecção durante os anos 90, tornando-se conhecido por temas como 'La Morena', 'Junto a Tu Corazón', 'Yo Por Ti', 'Por Quererte Tanto', 'La Piernona' e 'Dulcemente Bella'.

A carreira de Miguel Moly está associada à expansão internacional do tecnomerengue, género que combina elementos do merengue tradicional com sonoridades eletrónicas e influências pop. O músico alcançou popularidade em vários países da América Latina e na Europa, mantendo ao longo das décadas uma ligação aos temas que marcaram uma geração.

A gala contará também com a estreia em Portugal de Elymar Zurita. A artista venezuelana, ligada à música tropical e aos ritmos latino-americanos, apresentará um repertório marcado pela dança, incluindo temas como 'Bailando Lambada', 'Perdamos el Control' e 'Pegaito', além de medleys de música tropical e lambada.

A representação da nova geração de artistas latino-americanos ficará a cargo dos Triova Voices, trio venezuelano formado por Júlio, David e Abraham. Residentes no Funchal, os três músicos ganharam notoriedade junto do público português através da participação no programa “The Voice Portugal”, da RTP.

O cartaz inclui ainda Ricardo Thompson, enquanto os Mosquito Deejays assumirão a componente de DJ, procurando manter a pista de dança em movimento ao longo da noite.

Entre tecnomerengue, música tropical, pop latino, dança e DJ sets, 'La Gala de los 90’s' pretende recuperar os sons e as memórias de uma década que continua a marcar diferentes gerações.

O espectáculo é promovido no âmbito do primeiro aniversário do projecto Mis Locos 90s e está previsto para sábado, 22 de Agosto, na Sala Bahia do Casino da Madeira.

Os interessados em obter mais informações podem consultar as redes sociais dos organizadores, através das páginas @mosquitorumbero e @miramadeira. Os bilhetes encontram-se disponíveis na plataforma Eventbrite.