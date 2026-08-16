Lens bate Paris Saint-Germain e conquista Supertaça de França pela primeira vez
O Lens conquistou hoje a sua primeira Supertaça francesa de futebol, vencendo o favorito Paris Saint-Germain (PSG) por 1-0, num jogo em que apenas Vitinha foi titular entre os portugueses do pentacampeão gaulês, e Nuno Mendes foi expulso.
Um golo solitário do experiente avançado Florian Thauvin, aos 32 minutos, deu o título inédito à formação de Lens, que disputou o encontro em casa, no Estádio Bollaert-Delelis, e que contou com o atacante croata Franjo Ivanovic, ex-Benfica, a titular pela primeira vez.
Depois de chegar à vantagem no marcador, o Lens conseguiu gerir a partida, sem conceder grandes oportunidades ao PSG, um feito ainda mais notável depois de ficar em desvantagem numérica aos 39 minutos, após um cartão vermelho visto pelo jovem defesa Kyllian Antonio que obrigou a formação 'sangue e ouro' a jogar praticamente uma hora com menos um jogador.
Com João Neves 'poupado' da equipa, o técnico espanhol Luis Enrique ainda lançou alguns 'pesos pesados', como o luso Nuno Mendes, aos 60 minutos, para tentar inverter o resultado, mas o lateral da seleção portuguesa acabou mesmo por ser expulso aos 87 minutos, depois de dar uma cotovelada num adversário.
O Lens, que acabou a temporada passada com a conquista da Taça de França, arrancou a nova época com mais um troféu no 'bolso', quebrando a hegemonia do PSG, que tinha vencido a Supertaça, denominada de Troféu dos Campeões, nas últimas quatro temporadas.
A formação da capital gaulesa, campeã europeia, vinha de um triunfo na Supertaça Europeia, há apenas quatro dias, frente aos ingleses do Aston Villa (2-1).