Cinco mortos e 12 feridos em acidente de mini-autocarro na Turquia

Cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram hoje e outras 12 ficaram feridas no acidente de um mini-autocarro que transportava uma família a uma cerimónia de noivado, no sudeste da Turquia, indicaram várias fontes.

"Recebemos com grande pesar a notícia de que cinco dos nossos cidadãos perderam a vida e 12 ficaram feridos num acidente rodoviário no distrito de Lice, em Diyarbakir", informou o gabinete do governador local, na rede social X.

Segundo a estação televisiva turca NTV, citada pela agência de notícias francesa AFP, o acidente aconteceu quando um pneu do miniautocarro rebentou e o motorista perdeu o controlo do veículo, que capotou.