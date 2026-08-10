Pelo 111 mortos e 87 feridos no sismo

Pelo menos 111 pessoas morreram hoje na Colômbia, na sequência do sismo de magnitude 7,4 que causou grande destruição em pelo menos cinco departamentos do país, anunciou o Presidente colombiano.

"Pelas 12:30 (18:30 em Lisboa) tínhamos 111 mortos, 87 feridos, 1.575 casas atingidas, 37 completamente destruídas, 61 edifícios em ruínas, 18 centros de saúde e 52 centros educativos danificados", disse Abelardo de la Espriella, em Bogotá, na primeira declaração pública depois do sismo.

O anterior balanço das autoridades colombianas registava 71 mortos no sismo mais forte a atingir o país na última década.

O epicentro situou-se em San José del Palmar, a cerca de 400 quilómetros a oeste de Bogotá, indicaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Serviço Geológico Colombiano (SGC) instituto sismológico colombiano.