Freguesia da Quinta Grande vence os Lobijogos 2026

A freguesia da Quinta Grande foi a vencedora dos Lobijogos 2026, conquistando o troféu numa "noite marcada pela emoção, pela adrenalina e por uma forte participação popular", informa uma nota da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.



Segundo a mesma nota camarária, o regresso dos Lobijogos revelou-se "um sucesso", com a baía de Câmara de Lobos cheia de público para acompanhar a disputa entre as cinco freguesias do concelho e apoiar as respectivas equipas.



Ao longo da noite, os participantes enfrentaram vários desafios em terra e no mar, num "ambiente de competição saudável, espírito de equipa, animação e muita adrenalina, recuperando uma iniciativa que voltou a mobilizar Câmara de Lobos".



Esta edição ficou marcada pela forma como a população aderiu ao regresso dos Lobijogos, revivendo uma disputa entre freguesias e contribuindo para uma verdadeira festa do concelho, num "ambiente de união, entusiasmo e forte sentimento de pertença".

No final, a Quinta Grande levou o troféu para casa, "fechando em festa uma edição que confirmou o sucesso do regresso dos Lobijogos e a vontade da população em voltar a viver este tipo de iniciativas".