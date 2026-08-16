Cerca de 20 réplicas do sismo de sábado sentidas hoje de madrugada em Granada

A área metropolitana de Granada, no sul de Espanha, registou hoje de madrugada cerca de 20 sismos de diferente intensidade, réplicas do terramoto principal de magnitude 5 ocorrido sábado, segundo o Instituto Geográfico Nacional espanhol.

Os sismos desta madrugada concentraram-se no sul da área metropolitana, tiveram entre 1,5 e 3,1 de magnitude e epicentro a pouca profundidade, o que facilitou que tenham sido sentidos pela população, refere a agência de notícias espanhola EFE.

Não há registo de vítimas.

Na madrugada de sábado, a área metropolitana de Granada registou 40 abalos após o sismo principal, ocorrido às 01:04 (00:04 em Lisboa), que originaram mais de 200 chamadas para os serviços de emergência e danos materiais, mas sem indicação de feridos.

A Junta da Andaluzia mantém ativa, desde então, a fase de pré-emergência do Plano de Resposta ao Risco Sísmico para reforçar o acompanhamento da situação e coordenar os recursos e ações necessárias.