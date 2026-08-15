Aldeia de Dine em Vinhais evacuada "por precaução"

A aldeia de Dine, no concelho de Vinhais, foi hoje evacuada "por precaução" devido ao incêndio que deflagrou de madrugada, tendo os habitantes sido levados para a localidade de Mofreita, disse o subcomandante Regional das Terras de Trás-os-Montes.

"A aldeia de Dine foi evacuada por precaução, com os habitantes a serem deslocalizados para a aldeia vizinha de Mofreita, não havendo habitações em perigo", disse à Lusa João Noel Afonso.

Segundo o responsável, o incêndio tinha ao início da noite "duas frentes ativas e ardia com muita intensidade", devido ao vento.

"A noite vai ser de muito trabalho devido às condições adversas que se fazem sentir em pleno Parque Natural de Montesinho, em zona raiana", acrescentou.

O alerta para o incêndio foi dado às 04:36, na freguesia de Moimenta e Montouro, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança.

Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21:30 estavam no terreno 154 operacionais, apoiados por 57 veículos