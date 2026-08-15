Balanço do sismo na Colômbia sobe 288 mortos com 202 pessoas ainda desaparecidas

O número de mortos devido ao sismo que atingiu a Colômbia na segunda-feira subiu para 288, enquanto o número de desaparecidos diminuiu para 202, disseram as autoridades colombianas.

O anterior balanço, também divulgado pela Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD) colombiana, apontava para 285 mortos e 379 desaparecidos.

No mais recente relatório, tornado público na sexta-feira, a agência não explicou se a queda no número de desaparecidos se deve ao facto de terem sido encontradas mais pessoas nos escombros ou se foram localizadas depois de terem ficado isoladas e sem comunicação.

De acordo com os dados mais recentes da UNGRD, 354 pessoas foram resgatadas até ao momento dos escombros após o sismo, que destruiu por completo 66 edifícios e 12.504 habitações, causando ainda danos em outras 80.744 casas.

O abalo, com magnitude de 7,4 na escala de Richter e epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na região do Pacífico, deixou 57.516 famílias desalojadas.

Isto soma-se aos danos em cinco aeroportos - incluindo o Aeroporto Matecaña em Pereira, que desde segunda-feira opera apenas para voos militares e humanitários - 55 pontes, 267 estradas, 260 centros de saúde, 87 aquedutos e 2.595 centros educativos.

"A UNGRD continua a coordenar os esforços de resposta e assistência nas áreas afetadas", afirmou a agência.

Também na sexta-feira, o Ministério da Cultura colombiano disse que o sismo danificou 40 sítios de património cultural em sete departamentos, dos quais 22 sofreram aquilo a que chamou de "alto impacto", ou seja, danos superiores a 55% da estrutura.

O sismo é o mais forte a atingir a Colômbia nos últimos 25 anos e afetou sobretudo os departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas e Quindío.

O Presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmou na sexta-feira, depois de visitar Pereira, capital do departamento de Valle del Cauca, que a situação na cidade de cerca de 490 mil habitantes é apocalíptica.

Um dia antes, o chefe de Estado apresentou o primeiro plano de reconstrução do país após o sismo e apelou à participação das empresas privadas.

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira mais 11 milhões de dólares (9,5 milhões de euros) em ajuda humanitária à Colômbia, elevando a assistência norte-americana para um total de 26,5 milhões de dólares (22,9 milhões de euros).

O Departamento de Estado indicou que também está a utilizar o apoio do Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina, para transportar mantimentos de emergência do Miami para a Colômbia.

"O Departamento de Estado continua a coordenar-se com o Presidente colombiano Abelardo de la Espriella e o Governo colombiano para avaliar e responder às necessidades decorrentes do sismo", afirmou o departamento, em comunicado.