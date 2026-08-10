Jerónimo Martins com cerca de 200 lojas Ara encerradas na Colômbia devido a sismo

A Jerónimo Martins tem cerca de 200 lojas Ara encerradas na Colômbia, essencialmente devido à falta de energia na sequência do sismo, mas ainda é cedo para fazer balanço, disse hoje à Lusa fonte oficial.

Um sismo de magnitude 7,4 assolou hoje o país pelas 07:34 locais (13:34 em Lisboa), com epicentro na localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na costa do Pacífico.

"As cidades mais afetadas foram Pereira, Manizales e Cali", mas "ainda é muito recente para balanços", referiu a mesma fonte.

Para já não há registo de vítimas entre os colaboradores e nenhuma das infraestruturas terá ficado destruída.

O grupo tem 200 lojas encerradas e um centro de distribuição, "essencialmente por falta de energia" e quedas de mercadoria no chão.

A dona do Pingo Doce entrou oficialmente no mercado colombiano em 13 de março de 2013, inaugurando as duas primeiras unidade Ara e o centro de distribuição em Pereira, região cafeteira da Colômbia.

O lucro da Jerónimo Martins, que está presente em Portugal, Polónia, Eslováquia e Colômbia, caiu 3,5% no primeiro semestre, face a igual período de 2025, para 260 milhões de euros, enquanto as vendas cresceram 5,1% para 18.282 milhões de euros.