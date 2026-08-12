Ataques ucranianos causam dois mortos e 12 feridos em Krasnodar

A Rússia anunciou uma nova onda de ataques levados a cabo durante a madrugada pelo exército da Ucrânia contra a região de Krasnodar, no sudoeste do país, fazendo pelo menos dois mortos e 12 feridos.

"Durante toda a noite, o território de Krasnodar repeliu um ataque maciço levado a cabo por centenas de drones das Forças Armadas da Ucrânia", informou o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, na plataforma de mensagens Telegram.

Um dos ataques ocorreu na cidade de Novorossiysk, onde um menino de oito anos foi morto e outras oito pessoas ficaram feridas, incluindo outra criança. Todas foram hospitalizadas, segundo Kondratiev.

Outro incidente foi reportado na cidade de Volna, no distrito de Temryuk. Aí, um homem morreu após sofrer ferimentos fatais quando destroços de um drone caíram no quintal de uma casa.

Ukrayna'dan Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki stratejik liman kenti Novorossiysk'e yüzlerce SİHA'yla saldırı



🔴 Yine çocuklar öldürüldü, yaralandı



🔺 Novorossiysk'e yönelik saldırıda bir çocuk öldürüldü, biri çocuk 8 sivil yaralandı: Bir konutun çatısına SİHA enkazı düşmesi… pic.twitter.com/o6yaTVdmOw — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) August 12, 2026

Uma situação semelhante ocorreu na cidade portuária de Anapa, onde destroços de drones danificaram um edifício residencial, ferindo outras duas pessoas. No entanto, nenhuma delas necessitou de hospitalização.

Em Gelendzhik, duas pessoas ficaram também feridas depois de três casas particulares na cidade terem sido danificadas. Ambas, segundo o governador, foram levadas para um hospital local.

🤩 Krasnodar Krai has been under massive attack by “several hundred” drones. Fires are raging in the port, oil terminal, and military harbor in Novorossiysk.



Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik, and Temryutsky District have been hit. pic.twitter.com/SHbfk95616 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 12, 2026

A ofensiva ucraniana aconteceu um dia depois das forças russas terem atacado centros logísticos, armazéns e empresas industriais em Kiev, capital da Ucrânia, e Zaporijia, capital da região parcialmente ocupada pela Rússia, com mísseis de alta precisão durante à noite.

"As Forças Armadas russas lançaram um ataque massivo com armamento terrestre de alta precisão, atingindo empresas da indústria militar e centros logísticos em Kiev e Zaporijia", afirmou o comando militar russo num comunicado publicado no Telegram.

Good morning sunshines 🌞

Enjoy your ☕ and let's Go 🤩🤙

Krasnodar Krai, Russia ❗

💥🔥 The Krasnodar region was targeted in a large-scale overnight drone attack! Novorossiysk came under a large-scale overnight drone attack. Russian air defense was active for several hours as… pic.twitter.com/Z31WhPVP6l — LX (@LXSummer1) August 12, 2026

O Ministério da Defesa especificou que foi atacado um complexo da Nova Poshta, em Kiev, que é "um centro de triagem automatizado que garante o armazenamento e a distribuição de bens de dupla utilização, incluindo componentes para a produção de drones de longo e médio alcance, assim como sistemas robóticos e sistemas de guerra eletrónica".

Além disso, foi atacado o centro logístico Kyiv-3, um local com armazéns de aproximadamente 50 mil metros quadrados onde estariam até 15 mil drones de ataque, incluindo os modelos Beshket, Spuk, Komik-A e Gorobets, equipados com sistemas de visão noturna.

⚡ Cette nuit, Novorossiisk, dans la région de Krasnodar (Fédération de Russie), a été attaquée par des drones.



Des explosions ont retenti dans la ville pendant plus de 5 heures. Les sources OSINT font état d'une activité intense de la défense antiaérienne au-dessus des… pic.twitter.com/wqoSfIqV8S — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) August 12, 2026

Em Zaporijia, as forças russas atacaram o complexo metalúrgico Zaporozhstal, pertencente ao grupo empresarial Metinvest.

A Ucrânia sublinhou que mísseis russos atingiram um hospital infantil em Kiev, provocaram um incêndio num armazém noutra zona da cidade e feriram pelo menos uma pessoa.

Em Zaporijia, as autoridades elevaram para seis o número de mortos durante ataques lançados durante a noite pelas Forças Armadas russas contra a província, além de 19 feridos.