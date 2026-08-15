Fogos atingem França, Bélgica e Balcãs e queimam milhares de hectares

Vários países europeus estão hoje a ser atingidos por incêndios florestais de grande dimensão, que já consumiram pelo menos 1.580 hectares em França e 2.500 na Sérvia, segundo diversas autoridades.

Na província francesa de Les Landes, no sudoeste do país, um fogo ativo há vários dias intensificou-se ao amanhecer e já consumiu 1.580 hectares de floresta, tendo obrigado, no total, à retirada de moradores de 650 habitações, que para já não foram atingidas, indicou o governador local, Gilles Clavreul, citado pela agência de notícias francesa Agence France-Presse (AFP).

No leste da Bélgica, um incêndio que deflagrou na sexta-feira em Les Fagnes, perto da fronteira com a Alemanha, está a atingir um dos maiores parques naturais do país, tendo já queimado cerca de 850 hectares de floresta, informou nas redes sociais, segundo a AFP, o governador da província de Liège, Hervé Jamar.

Na região dos Balcãs, cerca de 300 bombeiros e outros operacionais combatem há vários dias um fogo florestal na reserva natural de Deliblatska Pescara, a cerca de 50 quilómetros da capital sérvia, Belgrado, que já consumiu cerca de 2.500 hectares.

Na Croácia, um incêndio de grandes dimensões na ilha de Dugi Otok, ao largo de Zadar, está a ameaçar um elevado número de habitações, enquanto a região de Omis, no litoral centro, foi devastada por um fogo que causou um morto e 40 feridos, dos quais dez em estado grave, refere a AFP.

Já na Grécia, as autoridades acorreram a mais de 50 incêndios nas últimas 24 horas, tendo dois grandes fogos na região de Fonikas, em Creta, e na ilha de Kos, perto da Turquia, mobilizado meios significativos.