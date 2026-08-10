Revolut obteve licença bancária em França

A Revolut obteve uma licença bancária para operar em França, após uma avaliação do regulador local e do Banco Central Europeu, adiantou hoje a instituição, em comunicado.

"O Revolut Bank S.A. (RBSA) obteve uma licença bancária total, na sequência de uma avaliação conjunta da Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e do Banco Central Europeu (BCE), com a decisão formalmente adotada pelo Conselho do BCE, num marco histórico para a expansão europeia da Revolut", adiantou.

A Revolut lembrou que "já presta serviços a cerca de 30 milhões de clientes na Europa Ocidental, dos quais quase oito milhões aderiram apenas em 2025", apontando que a licença bancária francesa "reforça a posição do grupo como um dos maiores bancos de retalho da Europa".

O grupo salientou que a entidade lituana da Revolut, Revolut Bank UAB, "continua a ser um pilar das operações do grupo, com ambas as entidades supervisionadas pelo Banco Central Europeu".

No último ano, a empresa "comprometeu-se a investir mais de mil milhões de euros" na Europa e "está a contratar mais de 600 pessoas nos seus mercados da Europa Ocidental", confirmando a abertura, em 2027, da sua nova sede para esta zona, em Paris, recordou.

No comunicado, o Revolut Bank S.A. disse que "começará progressivamente a prestar serviços aos clientes em toda a Europa, começando por França, seguindo-se outros mercados europeus, incluindo Alemanha, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha, em fases posteriores".