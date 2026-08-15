'Ventura' traz mais de 4.500 pessoas à Madeira

O 'Ventura' está este sábado de visita ao Funchal, trazendo à Madeira 3.390 passageiros e 1.175 tripulantes, segundo informação da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira. O navio chegou ao Porto do Funchal pelas 7h00, proveniente de Ferrol, em Espanha, e tem partida prevista para as 20 horascom Lisboa como próximo destino.

Agenciado pela Blatas, o Ventura realiza um cruzeiro de duas semanas, com partida e chegada em Southampton, Inglaterra. Antes da Madeira, passou por Santander, Gijón e Ferrol, seguindo depois para Vigo, antes de regressar ao Reino Unido, no dia 22 de Agosto.

Apesar de Agosto ser tradicionalmente um mês de menor movimento no Terminal de Cruzeiros do Funchal, por ficar fora da época alta, que decorre entre Setembro e Maio, mais de 10 mil passageiros e tripulantes chegaram este mês à Madeira a bordo de navios de cruzeiro, de acordo com a APRAM.

A próxima escala está prevista para 28 de Agosto, com a chegada do Allura, que deverá trazer cerca de dois mil visitantes. Será o terceiro navio de cruzeiro a fazer escala no Funchal durante este mês.