Eclipse lunar parcial será visível em toda a Espanha em 28 de Agosto

Um eclipse lunar parcial será visível em toda a Espanha na noite de 28 de agosto, divulgou o Instituto Geográfico Nacional (IGN) espanhol.

Este fenómeno poderá ser observado a olho nu e não apresenta riscos nem requer qualquer equipamento especial, adiantou o IGN na sexta-feira.

A Lua pôr-se-á antes do fim do eclipse parcial no centro e leste de Espanha, nas ilhas Baleares e em Melilla.

Já no resto do continente, nas Canárias e em Ceuta, o pôr da Lua ocorrerá após o término da fase parcial. A Lua cheia também será visível nesse dia.

Este eclipse lunar parcial ocorrerá após o eclipse solar total registado na quarta-feira.

A sua fase total foi visível no Ártico, na Gronelândia, na Islândia, no oceano Atlântico Norte e em Espanha pouco antes do pôr-do-sol.

Em Portugal, o eclipse solar foi total apenas numa área restrita do Parque Natural de Montesinho, perto de Bragança.

Fenómeno "único" e "mágico" do eclipse total visto por centenas em Rio de Onor Centenas de pessoas puderam assistir hoje em Rio de Onor, Bragança, ao eclipse total do sol, que descreveram como um fenómeno "único" e "mágico", que jamais esquecerão.

No resto do país, o eclipse foi parcial, de entre 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.