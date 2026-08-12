Fenómeno "único" e "mágico" do eclipse total visto por centenas em Rio de Onor

Centenas de pessoas puderam assistir hoje em Rio de Onor, Bragança, ao eclipse total do sol, que descreveram como um fenómeno "único" e "mágico", que jamais esquecerão.

Pelas 18:34, a lua começou por dar uma "mordida" ao sol e o fenómeno foi acontecendo à medida que o tempo foi passando. Pelas 19:30 a temperatura baixou e durante pouco mais de 20 segundos ficou noite: estava a acontecer o eclipse total do sol.

"Acho que é quase impossível descrever. É uma sensação única, tipo mágica. Parecia que estava noutro universo", disse, à Lusa, Teresa Vargas, uma das pessoas que presenciou o fenómeno na estrada entre Rio de Onor e Guadramil, onde dezenas de cientistas, curiosos e jornalistas se concentraram para a observação do eclipse a 100%.

Vestida a rigor, com uma camisola que dizia "Eclipse total solar Guadramil", admitiu que o fenómeno "foi melhor" do que esperava, descrevendo "cores avermelhadas e laranjas no monte".

Ivone Fachada, do Centro de Ciência Viva, não conseguiu conter as lágrimas de emoção durante aqueles segundos "absolutamente incríveis".

"Das coisas mais bonitas que eu já vi no céu, foi impressionante ver a luz a baixar, estes campos todos a ficarem quase azuis, parecia uma luz azul, de repente ficou escuro, tiramos os óculos durante 20 segundos e foi um momento uau", descreveu a investigadora.

A pequena Laura, de 11 anos, disse ter ficado "fascinada" com tudo o que viu. "Gostei muito de observar", contou, acrescentando que gostava de voltar a repetir.

O pai da adolescente também não escondeu o entusiasmo. "Foi única [a experiência], acho que diria que foi épica. Conseguimos ter um dia tornado noite durante segundos, acho que foi uma experiência única, vai ficar na memória de todos nós", afirmou, destacando que o que mais o impressionou foi ter visto uma "bola toda ela contornada de fogo".

O eclipse total do sol só pôde ser visto em Portugal nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, no concelho de Bragança.

No resto do país, o eclipse foi parcial, de entre 92% e 99% em todo o território continental e os 74% a 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O fenómeno raro, que não acontecia desde 1912 em Portugal, teve a durante de pouco mais de 20 segundos.

Um eclipse total do Sol ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados, e a Lua oculta completamente o disco solar por alguns momentos.