Mais de 40 sismos registados hoje em Granada sem feridos mas com danos materiais

A área metropolitana de Granada, no Sul de Espanha, registou hoje 40 abalos, após um sismo principal de magnitude 5 registado às 01:04 (00:04 em Lisboa), que causaram danos materiais, mas sem feridos, segundo o Instituto Geográfico Nacional (IGN).

O IGN revelou que os abalos, registados após um sismo principal com epicentro no município de Alhendín, causaram mais de 200 chamadas para os serviços de emergência e danos materiais, mas não há registo de feridos.

A Junta da Andaluzia mantém ativa, desde a madrugada, a fase de emergência "situação operacional 1" do Plano de Resposta ao Risco Sísmico para reforçar o acompanhamento da situação e coordenar os recursos e as ações necessárias.

Por enquanto, nem a Proteção Civil nem os serviços de emergência registaram qualquer vítima, embora a continuidade dos tremores tenha levado, durante a madrugada, numerosos residentes da área metropolitana de Granada a abandonarem as suas casas para se reunirem em parques e outros espaços ao ar livre.

A Junta, em coordenação com a administração da província de Granada e as câmaras municipais, irá inspecionar, ao longo de hoje, os edifícios que apresentem danos para verificar se estes são estruturais.

A administração provincial também ativou hoje um plano especial tendo em conta as previsões de tempestade e os alertas amarelos emitidos para a província.