Rubina Leal manifesta pesar pela morte de José Barreto

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, manifesta profundo pesar pelo falecimento de José de Jesus Barreto, endereçando à família e aos amigos as mais sentidas condolências.

Empresário de referência, José de Jesus Barreto teve um papel relevante no desenvolvimento económico e turístico da Região, deixando um percurso marcado pelo empreendedorismo e pelo contributo para a afirmação da Madeira.

Obteve várias condecorações, sendo a última por ocasião do Dia Região do corrente ano, quando foi distinguido com a Insígnia Autonómica de Valor, a mais elevada distinção honorífica regional, em reconhecimento do seu percurso e do inestimável contributo prestado à Madeira.

A presidente da Assembleia Legislativa associa-se a este momento de pesar, prestando homenagem à sua memória.