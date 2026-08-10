Paulo Barreto manifesta pesar pelo falecimento de José Jesus Barreto

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Juiz Desembargador Paulo Barreto, manifesta, através de um comunicado de imprensa, pesar pelo falecimento do empresário José Jesus Barreto, condecorado, em 2004, pelo então Presidente da República Jorge Sampaio com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, na Classe de Mérito Comercial, em cerimónia realizada no Palácio de São Lourenço.

"À família enlutada, o Representante da República para a RAM transmite as mais sentidas condolências", refere.