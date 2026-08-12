Retirados 37 gatos de habitação e homem constituído arguido por maus tratos a animais

A GNR recuperou, na segunda-feira, 37 gatos, quatro já cadáveres, de uma residência em Vila Nova de Gaia, tendo sido constituído arguido um homem suspeito do crime de morte e maus tratos a animais de companhia, foi hoje anunciado.

Em comunicado, aquela força militar refere que no âmbito de uma ação de investigação, relacionada com aquele crime, "os militares encontraram os animais numa residência, em número excessivo e num ambiente com graves faltas de higiene e salubridade".

Naquela ação, um homem de 55 anos foi constituído arguido, tendo-lhe sido aplicada pelo Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, a medida de coação de Termo de Identidade de Residência.

A operação, explica a GNR, contou com o reforço de uma equipa do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vila Nova de Gaia, a colaboração de três técnicos da Delegação de Saúde Local, Autoridade Veterinária Municipal, uma equipa do Canil Municipal de Gaia (PATA) e a Associação de Proteção Animal MIDAS.