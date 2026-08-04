Candidatos ao ensino superior ultrapassam 1.ª fase do ano passado

Mais de 51 mil estudantes candidataram-se, até segunda-feira, ao concurso nacional de acesso ao ensino superior, ultrapassando, a três dias do fim do prazo, o número total de candidatos na 1.ª fase do ano passado.

Segundo os dados disponibilizados no 'site' da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), até segunda-feira tinham sido submetidas 51.480 candidaturas, mais 1.885 do que no mesmo período de 2025.

No ano passado, ao 15.º e último dia do concurso, a DGES contabilizava 49.595 candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

O aumento face ao ano passado poderá ainda ser mais expressivo, uma vez que, este ano, os alunos têm 18 dias para apresentar a candidatura, mais três do que no último concurso.

No primeiro dia do concurso deste ano, apenas 304 alunos tinham apresentado candidatura, muito abaixo dos 10 mil que o tinham feito no primeiro dia do concurso do ano passado.

A diferença ter-se-á devido às dúvidas que muitos alunos ainda tinham quanto às notas na primeira fase, devido às falhas no processo de classificação deste ano, e aos atrasos na emissão da ficha ENES, necessária no momento da candidatura.

Pela primeira vez este ano, quase 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

O ministro da Educação tem reconhecido os problemas, mas garante que nenhum aluno será prejudicado.

A tutela decidiu adiar a divulgação dos resultados da 1.ª fase para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.

Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro, decorrendo a 2.ª fase do concurso entre 24 de agosto e 22 de setembro.