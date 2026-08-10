Sismo de 3.5 sentido de madrugada em Odemira, Almodóvar e Santiago Cacém

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi sentido esta madrugada nos concelhos de Ourique e Almodôvar (Beja), assim como em Santiago do Cacém (Setúbal), informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este abalo não causou danos pessoais ou materiais.

O sismo foi registado pelas 03:08 e teve o epicentro a cerca de 18 quilómetros a Este de Odemira.

O abalo foi sentido com intensidade máxima IV, na escala de Mercalli modificada, no concelho de Ourique e com menor intensidade nos concelhos de Almodôvar e Santiago do Cacém, segundo o IPMA.

Nos sismos com esta intensidade, os objetos suspensos baloiçam, sendo a vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes.

Os carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem e os vidros e loiças chocam ou tilintam, segundo a definição dos efeitos de um sismo com intensidade IV.

O IPMA registou ainda um outro sismo, pelas 00:13, de magnitude 2,5 e com epicentro a cerca de seis quilómetros a Este-Sudeste do Cabo S. Vicente, mas não foi recebida qualquer indicação de que tenha sido sentido.