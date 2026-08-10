DIÁRIO lança 'Ao toque de...'

O DIÁRIO lança hoje 'Ao toque de…', um podcast com quatro séries cujo propósito é apresentar instrumentos musicais leccionados no Conservatório - Escola das Artes da Madeira..

Em cada episódio, um(a) professor(a) do Conservatório, explica o instrumento: a sua origem, características técnicas e repertório principal. Esta é uma iniciativa educativa que liga o ensino artístico à divulgação dos instrumentos musicais, destinada ao público interno (alunos) e externo (comunidade).

As séries são produzidas pelo Conservatório e os episódios estão disponíveis no canal de YouTube do Conservatório e do DIÁRIO, bem como na nossa plataforma de podcasts.

O primeiro episódio da 1.ª série aborda o Bandolim através de Teresa Leão. O vídeo apresenta a história do bandolim, instrumento descendente do alaúde com origens na Mesopotâmia antiga. O ponto decisivo da sua evolução deu-se na Itália do século XIX, com a família Vinaccia, que definiu o modelo moderno do instrumento. Para além da sua trajectória histórica, o vídeo mostra a constituição do bandolim e as principais técnicas de execução, como a palhetada dupla e o trémolo, que conferem fluidez e expressividade ao repertório interpretado.

As quatro séries

1.ª série: Bandolim, Guitarra eléctrica, Piano, Trombone, Rajão, Braguinha, Acordeão.

2.ª série: Flauta de Bisel, Órgão, Fagote, Trompete, Oboé, Saxofone e Contrabaixo

3.ª série: Trompa, Harpa, Tuba, Viola de Arco, Clarinete

4.ª série: ainda em processo de gravação/edição

Por que é interessante

É um recurso útil para quem estuda música ou tem curiosidade sobre instrumentos musicais - no caso da Madeira, é também uma forma de reforçar a ligação à identidade local e à oferta educativa artística da região

Pode servir como apoio pedagógico para alunos do conservatório ou de escolas que queiram explorar variedade instrumental

Ajuda a visualizar instrumentos menos comuns e a função que estes têm no panorama musical (regional ou mais amplo).

Algumas dicas ao ver ou usar a série