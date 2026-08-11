Protecção Civil pede comportamentos adequados durante observação do eclipse

A Proteção Civil recomendou hoje que quem se desloque ao Parque Natural de Montesinho, em Bragança, para observar o eclipse solar de quarta-feira estacione o carro apenas em locais sinalizados e não fume, para prevenir incêndios.

Portugal assiste na quarta-feira, pela primeira vez desde 1912, a um eclipse do sol que será total (100%) numa pequena faixa do Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, e parcial no restante território nacional (de 92% a 99% no continente e entre 74% e 77% nos arquipélagos dos Açores e da Madeira).

Alertando que em Montesinho o risco de incêndio vai ser máximo e se trata de uma "zona muito sensível do parque", o comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes apelou, em declarações à Lusa, aos milhares de visitantes esperados "que tenham comportamentos adequados".

Entre estes, elencou João Noel Afonso, estão "não fazer fogo", "não fumar" e "não estacionar" veículos em zonas com arbustos, optando pelos parques autorizados para o efeito.

Segundo o comandante sub-regional, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elaborou ainda um plano para fazer face à afluência, que entre outras medidas, prevê acessos condicionados a algumas zonas do parque e o posicionamento de meios, incluindo da GNR.

O reforço operacional visa aumentar a capacidade de resposta em caso de necessidade e dissuadir comportamentos de risco, precisou.

As recomendações, acrescentou João Noel Afonso, são extensíveis a outras áreas rurais ou florestais do país às quais as pessoas se desloquem para assistir ao eclipse solar, de modo a que todos "possam desfrutar do momento em segurança".

O eclipse do sol vai começar perto das 18:30 de quarta-feira e terminar cerca de duas horas mais tarde, com ponto alto pelas 19:30.