Zonas altas da Madeira terão melhores condições para ver eclipse

As terras mais altas da Madeira, acima dos 1.100 a 1.300 metros de altitude, deverão apresentar as melhores condições para observar o eclipse solar de 12 de Agosto, segundo a actualização mais recente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão para o período do fenómeno aponta para uma nebulosidade baixa muito variável no arquipélago e no mar adjacente. Ainda assim, existe maior probabilidade de o céu apresentar pelo menos 50% de cobertura de nuvens baixas no Porto Santo e em alguns locais das vertentes Norte e Sul da ilha da Madeira.

De acordo com o IPMA, nas zonas mais elevadas da Madeira, acima dos 1.100 a 1.300 metros, a probabilidade de observar o eclipse sem nuvens é maior.

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O eclipse será parcial na Madeira, com cerca de 76% de cobertura do Sol, enquanto no continente a ocultação variará entre 92% e 99%, sendo total no Parque Natural de Montesinho, no Nordeste Transmontano.

O IPMA indica ainda que as condições meteorológicas no dia 12 serão influenciadas por uma região anticiclónica que se estende entre o Norte da Europa e a região da Madeira e por uma depressão térmica centrada no interior da Península Ibérica.