Fatoumata Diallo "sonhou todos os dias" com medalha

A portuguesa Fatoumata Diallo admitiu hoje ter "sonhado todos os dias" com uma medalha nos Europeus de atletismo, conseguindo-a esta noite em Birmingham, a de bronze nos 400 metros barreiras, com novo recorde nacional.

"Eu sonhei todos os dias. Sonhei no treino, fora do treino, noite e dia. Eu não me importava com a cor da medalha, mas eu só queria estar no pódio porque tenho estado a trabalhar para isso", disse a atleta do Benfica, de 26 anos, que cumpriu a prova em 53,55 segundos.

Fatoumata Diallo foi ultrapassada na reta da meta pela britânica Emily Newnham, segunda classificada, em 53,33 segundos, ambas atrás da eslovaca Emma Azpletalová, vencedora destacada, com o tempo de 52,91.

"Esta marca era a que não estava a acreditar, mas eu sabia que era possível, eu sabia que era possível, mas ver isso a tornar-se realidade, ver este trabalho a tornar-se realidade é incrível. Fiz tanto sacrifício para ir mudar para os Estados Unidos longe da minha família, gastar o meu próprio dinheiro e investir com o meu dinheiro e ver que este trabalho está a resultar", regozijou-se.

A atleta 'encarnada' retirou hoje 76 centésimos de segundo ao recorde nacional que partilhava com Sofia Lavreshina (54,31), para conquistar a primeira medalha lusa na 27.ª edição dos Europeus ao ar livre e também a primeira nos 400 metros barreiras.

"Estar no pódio a fazer 53 segundos, ainda não posso acreditar. E ter esta bandeira [de Portugal] à minha volta significa muito", sublinhou.

A atleta, que diz ser "competitiva até no treino", assumiu o "nervosismo e competitividade" inerentes às grandes competições e reconheceu que os 53,55 segundos "passaram muito rápido", só dando "tempo para correr" e não pensar em nada.

"[Esta medalha] Representa choros, ácido láctico, sacrifício, trabalho duro, confiança, significa tudo, mesmo, bom e mau. Representa tudo mesmo. Como o meu treinador diz, ou matas ou morres", vincou, revelando uma "motivação" inabalável e que nunca se sentiu "tão apoiada".

Depois do oitavo lugar em Roma2024, a barreirista 'encarnada' chegou a Birmingham2026 com o sétimo melhor tempo entre as inscritas, tendo cumprido dois terços da prova em quarto, ascendendo à segunda posição, mas acabando por terminar em terceiro, na abordagem à reta da meta,

Esta foi a 42.ª medalha de Portugal em Europeus ao ar livre, a 11.ª de bronze.

A cerimónia consagração das medalhadas nos 400 barreiras está marcada para ainda hoje, na 'medal plaza' do Alexander Stadium, em Birmingham, às 22:16.