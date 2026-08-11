Diogo Barrigana nas 'meias' dos 400 barreiras e pensa na final

O português Diogo Barrigana qualificou-se hoje para as semifinais dos 400 metros barreiras dos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham, e cobiça a final, enquanto Mikael Jesús ficou pelas eliminatórias.

Diogo Barrigana estreou-se em Europeus com o segundo lugar na terceira série das eliminatórias, em 49,77 segundos, apenas atrás do turco Berke Akçam, encerrando esta fase com o 11.º melhor tempo.

"Era o que eu esperava, conseguir qualificar-me para a meia-final. Estou bastante feliz com o resultado obtido, ainda que sinta que posso correr mais rápido, o que é uma boa perspetiva para amanhã [quarta-feira]. Os 400 barreiras são uma das provas com o nível mais elevado na Europa, comparando com o nível mundial, e estou muito satisfeito por me qualificar", afirmou o barreirista do Sporting, de 22 anos.

Com recorde pessoal de 49,34 segundos, Diogo Barrigana pretende melhorar esta marca nas semifinais, marcadas para quarta-feira, a partir das 12:55, tendo em vista a final, na sexta.

"Sou um dos atletas mais jovens desta comitiva e estou muito feliz pelo que consegui hoje. Eu vou voltar amanhã [na quarta-feira] para fazer o meu melhor possível, porque sinto que tenho muito para correr com estas pernas. Eu não entraria em pista se achasse que era impossível chegar à final. Sei que há atletas com uma valia supostamente melhor do que a minha, mas começamos num par de blocos, todos com 400 metros e 10 barreiras pela frente, portanto, se são melhores do que eu, vão ter que prová-lo", vincou.

Afastado dessa fase ficou Mikael Jesús, sétimo na primeira série, com 50,20 segundos, a sua melhor marca do ano (que era de 50,77) -- o último apurado para as semifinais foi o dinamarquês Sebastian Monneret, com 49,94.

"Saio daqui com o 'season best' [melhor resultado da época], mas queria mais. Eu já esperava que fosse o melhor resultado da época, porque o meu último ano foi muito complicado, por conta das lesões. A minha confiança foi minada, fiquei sem fazer provas durante quase um ano e, esta época, comecei em junho e fiz oito provas para conseguir estar aqui. Consegui, não foi fácil, mas sair com o melhor resultado do ano significa que tenho muito para dar na próxima época", afirmou o barreirista do Benfica, que tem 49,20 como recorde pessoal.

Os melhores desempenhos nacionais nos 400 metros barreiras pertencem a Pedro Rodrigues e Carlos Silva, que foram quartos classificados, em Helsínquia1994 e Budapeste1998, respetivamente.