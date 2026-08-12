Empresas de turismo com dificuldade em encontrar candidatos já contratam todo o ano

A maioria das empresas do setor do turismo, 80%, admite ter dificuldade em encontrar candidatos qualificados, com 67% das sociedades a realizar recrutamento contínuo, durante todo o ano, de acordo com o estudo 'Tourism Talent Report'.

Este trabalho, desenvolvido pela Bolsa de Empregabilidade, concluiu que o setor deixou "de recrutar apenas no verão".

Assim, "os resultados revelam uma mudança estrutural do mercado de trabalho turístico", sendo que 68% das empresas continuam a recrutar para responder às necessidades sazonais, "mas praticamente o mesmo número (67%) afirma realizar recrutamento contínuo ao longo do ano, sinal de que o Turismo procura cada vez mais equipas permanentes e carreiras de longo prazo".

De acordo com um comunicado, o estudo concluiu que, ainda assim, "encontrar profissionais continua longe de ser fácil", apontando que "80% das empresas admitem ter dificuldades em encontrar candidatos qualificados, sendo esta, de forma destacada, a principal preocupação dos empregadores".

Entre os restantes desafios identificados, o estudo destaca a elevada rotatividade dos colaboradores (42%), a indisponibilidade para horários (35%), a falta de candidatos (33%), expectativas salariais elevadas (27%) e a dificuldade em atrair talento jovem (20%).

"Os dados mostram que o problema deixou de estar apenas na quantidade de candidatos disponíveis e passou sobretudo pela dificuldade em encontrar profissionais com competências técnicas, experiência e disponibilidade para responder às necessidades das empresas", referiu.

Outra das conclusões do estudo prende-se com "a crescente importância da marca empregadora", sendo que 73% das empresas já investem nesta área, recorrendo sobretudo às "redes sociais, eventos presenciais e aos seus próprios 'websites' para atrair profissionais".

O 'Tourism Talent Report' 2026 analisa a "evolução do recrutamento e do talento no setor, a partir da informação recolhida junto de 111 empresas e 5.346 candidatos, ao longo das cinco edições da Feira de Emprego do Turismo realizadas entre janeiro e março deste ano", adiantou a Bolsa de Empregabilidade.

De acordo com a mesma informação, entre os mais de 5.300 profissionais analisados 44,1% possuem ensino secundário, 32,8% são licenciados e 10,1% têm grau de mestre.

"Quase metade dos candidatos (47,4%) já possui experiência profissional no Turismo, enquanto apenas um terço apresenta formação específica na área, evidenciando que o setor continua a atrair talento proveniente de diferentes percursos profissionais", lê-se no documento.