Calheta abriu época do Ténis de Praia com 17 duplas

A primeira etapa do Circuito de Ténis de Praia da Madeira reuniu 17 duplas este domingo, na Praia da Calheta, numa competição organizada pela Associação de Ténis da Madeira.

Disputado num formato de jogos rápidos, o torneio terminou com a vitória de Matthias Welchen e Eric Richter, que se impuseram na final diante de João Freitas e Tiago Abreu, pelos parciais de 10-6 e 10-5.

No Quadro B, o triunfo coube à dupla formada por Mário Nascimento e Vadzim Lyhach.

O calendário regional da modalidade prossegue já no próximo fim-de-semana, com a realização do 5.º Torneio de Ténis de Praia do Porto Santo, agendado para os dias 10 e 11 de Agosto, na Praia do Cabeço.

O Circuito de Ténis de Praia regressa no início de Setembro com nova etapa social, dando continuidade ao crescimento da modalidade na Região.