Presidente da câmara de Moscovo diz que região foi visada por mais de 400 drones

Mais de 400 drones foram lançados durante esta noite em direção à região de Moscovo, anunciou hoje o presidente da câmara da capital russa, afirmando que "a maioria" tinha sido abatida.

Another Wildberries logistics hub was struck in Russia, this time near Domodedovo, Moscow region.



It was bound to happen, eventually. pic.twitter.com/5b0FkiomzA — (((Tendar))) (@Tendar) July 20, 2026

"Entre as 20:30 e as 05:00 da manhã, mais de 400 drones inimigos dirigiram-se para a região de Moscovo. A maioria foi neutralizada pelas forças de defesa aérea enquanto ainda se encontravam longe da cidade. Oitenta e cinco drones foram destruídos à medida que se aproximavam de Moscovo", escreveu na rede de mensagens Telegram o presidente da câmara, Sergei Sobianin.

🔥 Lady Bavovna paid a visit to yet another Wildberries logistics complex — this time in Koledino, Moscow Region.



It's the biggest Wildberries complex in Russia! pic.twitter.com/wrD2envtAi — Natalka (@NatalkaKyiv) July 20, 2026

"Seis pessoas com ferimentos causados por uma explosão, de gravidade variável, foram transportadas para o hospital de Domodedovo (a sul de Moscovo)", indicou a instituição no Telegram, sem especificar se os ferimentos estavam ou não relacionados com o ataque de drones.

A cidade de Domodedovo alberga um dos aeroportos internacionais de Moscovo.

Morning glorious people



🔥 A fuel depot in Podolsk, near Moscow, is now on fire following an overnight Ukrainian drone attack. Russian sources report the blaze broke out at an oil storage facility, while separate reports also indicate a logistics site in the region was hit. The… pic.twitter.com/xWUpbffgW8 — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) July 20, 2026

Os ataques ocorrem depois da capital ucraniana, Kiev, ter sido atingida na noite de sábado para domingo por um dos "maiores ataques com mísseis balísticos", segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que lamentou um morto e 16 feridos.

Nos últimos meses, a Ucrânia também intensificou os ataques contra a Rússia, afirmando visar especialmente as infraestruturas de hidrocarbonetos, numa tentativa de esgotar a capacidade de Moscovo para financiar o esforço de guerra.