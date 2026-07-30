"A Autonomia deu-nos a voz, o futebol dá-nos a paixão"
Marítimo e Nacional defrontam-se no próximo sábado, às 21 horas, nos Barreiros, para jogarem o Troféu Autonomia, naquele que será o último ‘teste’ de preparação das duas equipas madeirenses antes do arranque da I Liga 2026/2027.
Ora, esta quinta-feira, foi divulgada a imagem do Troféu Autonomia. Rui Coelho, presidente da Associação de Futebol da Madeira, falou sobre a iniciativa:
Dois emblemas, um só coração insular. No Torneio da Autonomia 2026, Club Sport Marítimo e Club Desportivo Nacional entram em campo para honrar mais do que as suas cores: celebram a nossa história, a nossa identidade e o direito inabalável de decidir o nosso futuro. A Autonomia deu-nos a voz, o futebol dá-nos a paixão. Que a bola role para celebrar o orgulho de sermos madeirenses! Rui Coelho, presidente da AFM