FC Porto vence São João de Ver por 2-1 em jogo particular

O FC Porto venceu hoje o São João de Ver, da Liga 3, por 2-1, num jogo particular disputado à porta fechada, no Olival, informaram os campeões nacionais de futebol.

Horas após o triunfo frente ao Aston Villa (2-1), no jogo de apresentação aos sócios, o treinador Francesco Farioli aproveitou a sessão de hoje para dar mais minutos aos jogadores com menor ou nenhuma utilização nesse encontro.

Rodrigo Mora adiantou os 'dragões', aos sete minutos, Rodrigo Valente restabeleceu a igualdade para o São João de Ver, aos 51, e Eduardo Ferreira, jovem avançado que tem integrado os trabalhos da equipa principal, fixou o resultado final aos 90.

Pelos portistas alinharam: João Costa, Luís Gomes, Tiago Andrade, Nehuén Pérez, Dominik Prpic, Gabriel Brás, Francisco Moura, Yoan Pereira, Eustáquio, Eirik Granaas, Hwang In-Beom, Bernardo Lima, Tiago Silva, Rodrigo Mora, Mateus Mide, Borja Sainz, Duarte Cunha, Eduardo Ferreira e Deniz Gül.

Concluída a sessão de treino no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, em Vila Nova de Gaia, os 'azuis e brancos' folgam na segunda-feira, regressando aos trabalhos na terça.

A estreia oficial do FC Porto na nova temporada está marcada para sábado, frente ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, na Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Cidade de Coimbra.