Fogo em Vila Verde combatido por 190 operacionais, meios aéreos desmobilizaram

O combate terrestre ao incêndio florestal que deflagrou pelas 11:53 em Barros, Vila Verde, foi reforçado, estando pelas 21:00 cerca de 190 operacionais no terreno, disse o comandante sub-regional do Cávado da Proteção Civil à Lusa.

Segundo Manuel Moreira, os operacionais contam com o apoio de 56 viaturas.

Os meios aéreos que estiveram no combate às chamas durante o dia já desmobilizaram, por falta de condições de visibilidade.

"Não há quaisquer habitações em risco", sublinhou aquele responsável.

Manuel Moreira disse estar confiante de que o cair da noite, com os consequentes aumento da humidade e descida da temperatura, possa ser "um bom aliado" dos operacionais.

O vento e o acentuado declive do terreno têm sido as principais dificuldades dos operacionais no terreno.